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澤倫斯基對俄和談提議不知情 克宮滿頭問號

2022/4/21 21:46
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）俄羅斯當局今天表示，俄方最新的雙邊和談書面建議仍在等候烏克蘭回應，質疑烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）何以對這份文件不知情。

路透社報導，澤倫斯基昨天表示，他並未看到或聽說過俄方所稱已送出的這份文本。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我再次重申，正如我昨天所說，我們最新版本的構想已經交到對方手上，交到烏克蘭談判代表手上。」

培斯科夫表示，克里姆林宮知道澤倫斯基的談話，「這又產生一些問題，那就是為什麼沒有人向澤倫斯基總統呈報我方對於書面建議的說法」。

雙方的發言似乎凸顯出，在俄國出兵烏克蘭已8週及俄烏3月29日上次面對面談判已過去3週以上時間的現在，彼此立場分歧同時相互溝通不良。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）12日表示，和平談判已走進死胡同。烏克蘭首席談判代表19日表示，由於俄軍圍攻馬立波（Mariupol），雙方何時可能恢復談判難以預料。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110421

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