俄羅斯軍事研究所大火 至少釀6死21傷[影]

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影片來源：Kanal13

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯地方官員指出，一個位於西北部特維爾市（Tver）參與開發防空系統的俄羅斯軍事研究所今天發生大火，至少導致6人喪生、21人受傷。

俄羅斯電視台影片顯示，俄羅斯航空太空軍中央研究所（Central Research Institute of the Russian Air and Space Forces）這棟黃色的4樓建築內部竄出濃濃黑煙。

電視媒體Kanal13引述目擊者報導，這個軍事研究所一些員工為了逃命從較高樓層跳窗。

特維爾市府透過官方媒體聲明指出，這次大火已造成6人喪生和21人受傷。

官方塔斯社（TASS）報導，根據初步資訊，這次是由電線問題引發大火。

俄羅斯國防部表示，這個研究所專精與俄羅斯航空太空防衛有關的研究，以及新型防空系統的開發。

意外火災在俄羅斯時常發生，每年通報數以百計起火災，主要因基礎設施年久失修，以及不遵守寬鬆的安全標準所致。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110422