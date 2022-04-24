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澤倫斯基：24日基輔會談將尋求美提供重型武器

2022/4/24 05:16
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天說，24日在基輔與來訪的美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀會談時，烏克蘭希望爭取到美方提供重型武器，這對烏克蘭最終能奪回被俄羅斯占領的領土至關重要。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告指出，倘若俄羅斯摧毀受困在圍城馬立波（Mariupol）的「我方人員」或在新占領烏克蘭領土舉辦公投創立更多分離共和國，則基輔當局將會退出與莫斯科的和談。

在情緒激動記者會上，澤倫斯基表示，他認為俄羅斯可能會動用核武，但他不希望相信莫斯科真的會這麼做。他說，烏克蘭獲取更多武器，絕對至關重要。「一旦我們擁有（更多武器），一旦我們擁有足夠武器，相信我，我們必能立即奪回被暫時占領的領土。」

澤倫斯基利用在基輔地鐵系統舉行的記者會宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）即將於24日抵基輔會談。他說：「明天我們將會討論對我們至關重要的確切武器清單以及交運步調。我們期待獲得，我們希望擁有威力強大重型武器。」

澤倫斯基一度強忍淚水表示，對在與俄羅斯戰爭中喪失小孩的每一個烏克蘭人，他同感悲痛。今天的飛彈攻擊在南部港市敖德薩（Odessa）造成8人喪命，包括一名3個月大嬰兒。

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澤倫斯基表示，對在馬立波遭圍困的烏克蘭部隊而言，今天又是另一個最艱難日子之一，基輔當局已向莫斯科提出一切可能交換條件，爭取讓他們獲釋。一部分烏克蘭部隊正在馬立波市內亞速鋼鐵廠（Azovstal）負嵎頑抗。

澤倫斯基還說，烏克蘭希望美國同意成為它的安全保證國家之一，保護烏克蘭避免未來威脅。他也表示，他期待美國能與德國討論提供烏克蘭武器議題。（譯者：劉學源）1110424

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