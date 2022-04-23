慶復活節俄烏有望休戰 馬立波人道走廊或能重啟

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，當局今天中午將再度嘗試撤離受到重創、且已經大半落入俄軍掌控的馬立波（Mariupol）地區平民。

她在社群媒體Telegram表示，「我們今天將再度嘗試撤離婦孺與長者」，並呼籲民眾聚集到Port City購物中心的附近車道。「如果一切按計畫進行，我們會在大約中午開始撤離行動。」

由於未取得俄方同意，烏克蘭近日不得不多次取消馬立波撤離計畫。

韋列舒克昨天傍晚誓言，會繼續嘗試把平民帶出馬立波。「我了解你們有多麼艱難，人道走廊關閉了這麼多次，但你我必須盡可能多次嘗試，直到成功為止。」

由於烏克蘭和俄羅斯都要慶祝東正教復活節（Orthodox Easter），本週末有望休戰。

然而烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）在電視上表示，當地所有烏克蘭控制的城市今天遭受俄軍持續砲擊，且火力愈來愈猛烈。

俄國國防部則表示，俄軍在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）機場射下一架烏克蘭蘇愷25型（Su-25）戰機，並摧毀3架MI-8直升機。

烏克蘭對於俄方說法尚未有立即回應。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110423