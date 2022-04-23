烏克蘭平民逾2000人遇害 聯合國：俄羅斯恐觸犯戰爭罪

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）聯合國今天表示，俄羅斯在烏克蘭的行為可能已經觸犯戰爭罪，並指出，有待調查的罪行包括草率處決平民以及破壞民用基礎設施等。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）表示：「我們目前為止的工作已詳細記錄到俄軍對平民犯下的駭人罪行。」

她指出：「過去8週來，國際人權法不僅遭到漠視，甚至有如被棄置一旁。」

聯合國人權事務高級專員公署發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示：「俄國武裝軍隊濫行砲擊和轟炸人口稠密區，殺害平民，摧毀醫院、學校和其他民用基礎設施，這些行為恐怕已觸犯戰爭罪。」

夏姆達薩尼表示，聯合國一個人權監督代表團在烏克蘭首都基輔近郊的布查鎮（Bucha）記錄到有50名平民遭到殺害，包括草率處決。

巴舍萊說：「幾乎每一名跟我們同僚說過話的布查鎮居民都談到，有親戚、鄰居甚至是陌生人遇害。我們知道，還須做出更大許多的努力，來發掘當地發生的事情，我們也知道布查鎮並非特例。」

聯合國代表團已接獲超過300起有關基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和蘇米（Sumy）一帶平民遭到殺害的指控，這些地區直到3月初還在俄軍控制下。

此外代表團也「記錄到，烏克蘭武裝部隊在烏東使用濫殺濫傷武器，造成平民傷亡，並損毀了平民目標」。

根據聯合國代表團經過查證的紀錄，從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭開始，截至4月20日午夜，共有2345名平民遇害，2919人受傷。

聯合國並接獲75起俄軍犯下性暴行的指控，受害者包括孩童。

至於烏克蘭方面，巴舍萊指出，聯合國人權監督代表團同樣接獲資訊，據稱有人遭到烏克蘭軍方或相關人員任意隔離監禁。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110423