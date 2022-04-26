日本政府將援烏克蘭15噸食品 5月包機送到波蘭

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本政府因應烏克蘭請求，擬援助15噸罐頭與盒裝白飯等食品，將於5月上旬以包機送至鄰國波蘭；另因印度拒絕日本自衛隊航機赴印裝載人道救援物資送烏克蘭，擬將放棄此一路線。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯入侵烏克蘭造成當地民眾生活嚴峻，特別是烏克蘭東部急需食品援助。

烏克蘭日前向日本請求援助糧食，日本農林水產省規劃後擬直接提供援助，具體項目包括魚罐頭3萬3000罐、盒裝白飯3萬6000盒、罐裝麵包1600罐，以及奶粉2800袋等，總計15噸食品。

農林水產省將向日本國內企業購買上述援助食品後，最快5月上旬以包機送到烏克蘭鄰國波蘭。

報導指出，日本至今都是透過聯合國世界糧食計畫署（WFP）等援助烏克蘭，這次將是日本首度直接援烏。

另外，日本政府原擬派自衛隊運輸機前往阿拉伯聯合大公國（UAE）與印度等地，將國際機構儲備在當地的人道救援用毛毯、睡墊等物資，運送至烏克蘭鄰國波蘭、羅馬尼亞，不過遭到印度方面拒絕。

產經新聞報導，日本政府今天在執政黨自民黨的會議中出示修正後的自衛隊載運人道物資計畫案，因印度政府拒絕，將從5月上旬起僅載送儲備在阿聯的物資。

這項修正計畫獲自民黨同意，預定本週內將由內閣會議正式拍板。（譯者：顧荃/核稿：黃名璽）1110426