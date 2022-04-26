更多編輯台推薦新聞：
我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／3+4居家隔離實施首日 蔡總統視察指揮中心發表談話
首頁 / 國際

日本政府將援烏克蘭15噸食品 5月包機送到波蘭

2022/4/26 15:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本政府因應烏克蘭請求，擬援助15噸罐頭與盒裝白飯等食品，將於5月上旬以包機送至鄰國波蘭；另因印度拒絕日本自衛隊航機赴印裝載人道救援物資送烏克蘭，擬將放棄此一路線。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯入侵烏克蘭造成當地民眾生活嚴峻，特別是烏克蘭東部急需食品援助。

烏克蘭日前向日本請求援助糧食，日本農林水產省規劃後擬直接提供援助，具體項目包括魚罐頭3萬3000罐、盒裝白飯3萬6000盒、罐裝麵包1600罐，以及奶粉2800袋等，總計15噸食品。

農林水產省將向日本國內企業購買上述援助食品後，最快5月上旬以包機送到烏克蘭鄰國波蘭。

報導指出，日本至今都是透過聯合國世界糧食計畫署（WFP）等援助烏克蘭，這次將是日本首度直接援烏。

另外，日本政府原擬派自衛隊運輸機前往阿拉伯聯合大公國（UAE）與印度等地，將國際機構儲備在當地的人道救援用毛毯、睡墊等物資，運送至烏克蘭鄰國波蘭、羅馬尼亞，不過遭到印度方面拒絕。

產經新聞報導，日本政府今天在執政黨自民黨的會議中出示修正後的自衛隊載運人道物資計畫案，因印度政府拒絕，將從5月上旬起僅載送儲備在阿聯的物資。

這項修正計畫獲自民黨同意，預定本週內將由內閣會議正式拍板。（譯者：顧荃/核稿：黃名璽）1110426

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載