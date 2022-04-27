日本山梨縣山區發現不明人骨 疑3年前失蹤小學生

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本山梨縣道志村的露營場附近山區中，發現兒童頭骨等部分人骨，疑為2019年在附近失蹤的小學生。警方正在鑑定DNA確定身分，今天並動員約30人在附近搜索其他部位的人骨。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，2019年9月時，小學1年級的女童小倉美咲在露營場走失，警方正在慎重調查失蹤案與人骨的關聯。

搜查相關人士透露，當時協助尋找小倉下落的40多歲男性志工，本月23日在露營場東方約600公尺的山區道路旁發現骨頭。男志工離開現場後擔心可能是人骨，25日再度折返現場確認，並向村內的派出所通報。

警方經鑑定後，判定的確是人骨，疑似頭骨的一部份，且應是兒童的頭骨。

警方26日動員約40名人力搜索山道附近，尋找其他部位的骨頭或遺留物品，但一無所獲，今天派出約30人持續進行搜索。

小倉於2019年9月21日與家人和朋友共27人前往當地的露營場，當天下午3時40分，她為前往附近的小溪找朋友離開帳篷後失蹤，家人當天傍晚報警。

當時警消與自衛隊等出動約1700人持續搜索了2週，但仍未能尋獲小倉。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110427