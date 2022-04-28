謝師長助克服口吃 拜登：勿讓教師成文化戰目標

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮表揚2022年年度教師，他表示美國教師不公平地被鎖定為「文化戰爭」目標，並警告多州禁書作為，還分享師長是如何協助他克服兒時口吃問題的故事。

綜合美聯社、路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登和仍在華府郊區社區大學教英文的第一夫人吉兒（Jill Biden）表揚2022年全美年度教師得獎人羅素（Kurt Russell）之餘，也向來自各州的年度教師決選名單人選致敬。

表揚儀式中，拜登把矛頭對準將教育者鎖定為文化戰爭目標的保守派人士，並捍衛因為講授美國種族、奴隸議題而遭諸如「爭自由媽媽團」（Moms for Liberty）等團體批評的教師們。

他說：「教書是我國最困難的職業之一。今天有太多政治人物試圖拉抬自己政治分數，試圖禁書，甚至是數學書籍。」

拜登說：「諸位可曾想像過，你們開始教書的時候會需要擔心焚書和禁書的問題？就因為這些書不符合某些人的政治理念。美國教師們奉獻一生教導孩子、鼓勵孩子。我們必須阻止教師成為文化戰爭的目標，阻止這個趨勢。」

根據非營利組織「美國筆會」（PEN America）說法，美國近幾個月來有超過千本書籍被移出校園圖書館，大多數與種族主義和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）議題有關。

拜登同時分享了他自己的故事，向早在他有進軍白宮抱負的幾十年前，協助他兒時克服嚴重口吃問題的師長們致敬。

他在白宮東廂的會場儀式中說：「我想知道我怎麼進到白宮的。我能有今天，全是因為我的父母親和師長。」

拜登過去就曾公開提及兒時有口吃的毛病，包括2020年總統大選選戰期間，但他今天強調老師在協助他克服口吃上的重要性。

「這是因為我的老師，小學、中學、甚至大學的老師，我還喊得出他們的名字。」他說：「我並沒有真的擊敗口吃…直到我在大學上了演說辯論課才強迫自己站出來。」他強調，直到現在他偶爾還是會口吃。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110428