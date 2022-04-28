岸田文雄將訪泰國 日泰擬簽防衛裝備品轉移協定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京28日綜合外電報導）日本首相岸田文雄4月29日至5月6日將出訪東南亞與歐洲共5國，其中訪問泰國期間，規劃日泰間將簽訂「防衛裝備品暨技術轉移協定」，以強化安保合作網因應影響力日增的中國。

日本產經新聞報導，多名日本政府相關人士透露上述訊息。泰國政府對日本自衛隊的巡邏機與救難飛艇有興趣，待簽署協定後，將由兩國政府協商可合作的裝備項目。

日泰在2017年11月達成共識，針對日本外銷防衛裝備的「防衛裝備品暨技術轉移協定」進行協商。日本企業2018年爭取向泰國空軍出售防空雷達雖失利，但2019年11月時任防衛大臣河野太郎與泰國總理兼國防部長帕拉育（Prayut Chan-o-cha）會談時，雙方簽署防衛合作交流相關備忘錄。

報導指出，泰國是美國在亞洲的5個同盟國家之一，美軍與泰軍每年共同舉辦的東南亞多國聯合軍事演習「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold），日本自衛隊也有持續參加，日泰間的人道救援、救災合作也在進行中。

目前東南亞與日本已簽訂防衛裝備相關協定的國家，包括菲律賓、越南、馬來西亞與印尼，泰國則尚未簽約。

報導說，泰國因2014年的軍事政變與美國關係惡化，美國去年12月主辦民主峰會便未邀請泰國與會。在此期間內，泰國向中國軍購已超越美國，2017年並簽約採購中國製潛水艇，不過因為德國企業拒售潛水艇引擎而受阻。

日本政府相關人士說，這次日泰之間規劃將簽訂防衛裝備品協定，目的也在拉攏泰國更加親近美日。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110428