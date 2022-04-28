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日本政府拍板 自衛隊運輸機5月起送物資至烏鄰國

2022/4/28 17:41
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（中央社東京28日綜合外電報導）因應俄羅斯入侵烏克蘭，日本政府內閣會議今天決議，5月起將每週派一架次自衛隊C2運輸機，從阿拉伯聯合大公國載送人道救援物資至收容烏克蘭難民的鄰國波蘭與羅馬尼亞。

日本放送協會（NHK）報導，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）指出，因俄羅斯入侵造成500萬以上的烏克蘭民眾到鄰國避難，生活日用品等物資不足。

日本政府應UNHCR請求，基於聯合國維持和平活動（PKO）協力法進行人道上的國際救援活動，於今天內閣會議上決議派遣自衛隊航機運送救援物資。

規劃從5月上旬至6月底，將每週派一架次自衛隊C2運輸機，從阿拉伯聯合大公國（UAE）載送儲備在當地的毛毯、睡墊等物資，送至收容烏克蘭難民的鄰國波蘭與羅馬尼亞。

日本於2003年首次基於PKO協力法派遣自衛隊航機載送救援物資援助伊拉克難民，本次是第6次執行。

日本政府原規劃也一併載運儲存於印度的物資，不過因印度政府拒絕日本自衛隊航機赴印，改為僅載送儲備在阿聯的物資。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110428

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