寮國因應通膨與缺工 同意調漲最低薪資

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（中央社記者陳家倫河內4日專電）在生活開銷不斷提高與通膨上升之際，寮國政府已同意提高最低薪資。寮國工會聯合會有關人士表示，若遲不調漲最低薪資，許多人會跑去泰國工作，寮國恐面臨缺工。

寮國時報（Laotian Times）報導，寮國總理潘坎維帕萬（Phankham Viphavanh）近日在首都永珍主持內閣會議，達成提高最低薪資的決定。

寮國今年稍早就調漲最低薪資展開討論，寮國工會聯合會（Lao Federation of Trade Unions）副主席維列門（Phonesane Vilaymeng）認為，當前每人每月110萬基普（新台幣約2700元）的最低薪資已經不夠用了。

維列門表示，生活成本不斷增加，直接影響了勞工。他先前建議，最低薪資應該增至每人每月150萬基普。寮國最近一次調漲最低薪資是在2018年的年中。

寮國醞釀調漲最低薪資引起企業界的反彈，永珍時報（Vientiane Times）報導，寮國全國商工總會（Lao National Chamber of Commerce and Industry,LCCI）擔心雇主的負擔可能過高。

不過寮國工會聯合會則主張，如果企業不支付更高的最低薪資，寮國的技術工人將面臨短缺，目前許多寮國的技術工人都前往泰國找工作，因為泰國的最低薪資高於寮國，在泰國可以賺更多錢。

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官方統計數據顯示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，有超過24萬6000名在泰國工作的寮國人返回寮國，當時許多人遭到解雇，但今年1月已有超過15萬名寮國勞工重返泰國工作。

報導指出，泰國政府已鬆綁各種COVID-19的防疫限制，對待無證移工也更寬容。寮國工會聯合會一名要求匿名的人士表示：「如果不調漲一下最低薪資，大家很有可能都會回到泰國工作。」（編輯：韋樞）1110504