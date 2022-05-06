德國推出逾4000億元補助 向晶片製造商招手

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（中央社柏林5日綜合外電報導）德國經濟部長哈柏克今天說，政府希望以140億歐元（約新台幣4380億元）補助金來吸引晶片製造商；他指出，缺乏用於手機、汽車等各方面的半導體，是很嚴重的問題。

全球晶片短缺和供應鏈瓶頸已導致汽車製造、醫療照護、電信等領域大亂。

哈柏克（Robert Habeck）在漢諾威（Hanover）一場活動上說：「這是一筆巨資。」

由於需求大增，歐洲聯盟執行委員會今年2月制定了鼓勵在歐盟境內生產晶片的計畫，推出新法案來放寬國家補助晶片廠的規定。

美國晶片製造商英特爾（Intel Corp）3月宣布斥資170億歐元，要在德國馬德堡（Magdeburg）建立新的晶片製造大廠。德國政府消息人士當時說，德國動用數以10億歐元計的資金推動這項計畫。

哈柏克說，雖然德國的企業仍將仰賴其他地方的業者提供電池等零組件，但還會有更多像馬德堡一樣的例子。

他表示：「我們必須發展自己的策略，以確保原物料供應無虞。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110506