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新亞變種肆虐 南非單日確診人數暴增逾50%

2022/5/6 22:23
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（中央社約翰尼斯堡5日綜合外電報導）南非官方數據顯示，由於2種新的Omicron亞變種導致感染人數激增，5日的單日新增確診人數較前1日暴增超過50%。

南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases）5日通報新增9757人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），4日新增確診則為6170例。另過去48小時內，有7人病故。

數據顯示，篩檢民眾的陽性率為25.9%，換言之超過1/4受檢者都是陽性。這是近月來最高的陽性率，且南半球的冬季即將來臨。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）4日表示，Omicron的2種亞變種BA.4和BA.5是南非病例激增的主因。

不過，譚德塞說，「現在還無法判斷，與其他Omicron亞變種相較，這些新的亞變種是否會引起更嚴重疾病。」

南非迄今累計通報逾380萬人染疫、10萬471人病故。這是非洲最多的死亡人數，且南非完整接種疫苗的成年人佔比不到45%。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110506

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