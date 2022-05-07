研究：巴西COVID-19實際死亡數可能更高

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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西官方公布的COVID-19死亡人數已經使巴西成為全球受害人數第2多的國家，僅次於美國。但根據新發表的研究，實際數字可能更高，因為有證據顯示低報。

巴西研究人員估計，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行第一年，巴西死亡人數至少比官方紀錄高出 18%。

根據他們的計算，2020年的死亡人數從20萬6624人上升到24萬3787人，相差3萬7163人。

研究結果昨天發表在國際科學期刊「公共科學圖書館全球公共衛生」（PLOS Global Public Health）上。

這一數字是根據研究人員對2020年2月至2020年6月期間在米納斯吉拉斯州首府好景市（Belo Horizonte）、北大河州首府納塔爾（Natal）和巴伊亞州首府薩爾瓦多（Salvador）發生的1365人死亡進行詳細調查估算。

這些病例的死因是嚴重急性呼吸道症候群（SRAG /SARS）、肺炎、敗血症、呼吸衰竭，或死亡有待澄清。

這些是COVID-19重症的典型健康狀況，但死亡證明中沒有提到COVID-19。

研究人員於是在健康數據庫、醫療紀錄、專家報告等當中調查有關這些死亡的訊息，然後得出結論。在調查的1365例死亡中，有23.4%實際上是COVID-19；其中60歲以下的低報率為17.3%，60以上的低報率為25.5%。

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醫生填寫的死亡證明是提供衛生部死亡訊息系統的數據，研究人員表示，這是巴西調查具體死因的最佳數據來源，但有受到COVID-19大流行影響，尤其是缺乏檢測，以及衛生專業人員工作量過多。

研究小組組長、米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）教授、流行病學家佛蘭薩（Elisabeth França）指出，有時病人得了COVID-19，但醫生沒有及時收到化驗確認，所以宣布死因為肺炎、嚴重急性呼吸道症候群或呼吸衰竭。（編輯：馮昭）1110507