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岸田擬出席香格里拉對話安全峰會 牽制中俄

2022/5/7 15:39
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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本首相岸田文雄考慮出席6月在新加坡舉行的「香格里拉對話」亞洲安全峰會，牽制俄羅斯、中國的意味濃厚。

日本產經新聞獨家報導指出，多名日本政府相關人士透露，岸田考慮出席6月10至12日在新加坡舉行的「香格里拉對話」亞洲安全峰會。

對於俄羅斯侵略烏克蘭一事，岸田將呼籲國際社會團結因應。此外，鑑於中國在東海、南海、南太平洋的海洋行動持續擴大，他將要求國際社會合作以實現基於法治的自由開放的印度太平洋。

香格里拉對話由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦，由亞太地區的國家元首、全球國防及安全機構的部長級官員與資深官員齊聚在新加坡，討論安全保障上的課題和國防合作。

報導說，日本至今大多由防衛大臣（國防部長）與會，但日本首相希望在俄羅斯侵略烏克蘭導致國際社會動盪之際，將主動發訊，強調亞洲絕不容許以武力片面改變現狀。

此外，中國在南太平洋島國索羅門群島締結安全保障協定等，擴大在區域內的影響力，岸田出席香格里拉對話也具有牽制中國的目的。

如果岸田成行，將是日本首相時隔8年出席香格里拉對話。上一次是2014年當時的首相安倍晉三出席。去年日本首相菅義偉考慮出席，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這項會議停辦。

岸田將視烏克蘭局勢、COVID-19疫情、國會議程等情況做出是否與會的判斷。如果成行，預料將與新加坡總理李顯龍舉行會談。

香格里拉對話2002年開始舉辦以來，每年活動都有來自全球的高階軍方官員、外交官、專家及評論員、國防產業代表等人參加，台灣過去大多由學者代表參與。這項會議受疫情影響，2020、2021年連續2年停辦。(編輯：黃自強)1110507

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