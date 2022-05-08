塔利班新措施 女子不戴頭巾家人連帶處分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里8日專電）阿富汗媒體最近報導，塔利班政府頒布新命令，強制女性包頭巾，否則家人將遭到連帶處分。

阿富汗廣電媒體「黎明新聞」（Tolo News）7日引述勸善懲惡部（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）發布的聲明，包頭巾是穆斯林女子的義務，最好是穿全身式的罩袍，且不應太薄及緊身。

這份聲明同時要求阿富汗女性在非必要的情況下，不要出門。

根據黎明新聞的報導，若違反頭巾令，相關當局將找到女子的住址，派人向她的監護人勸說及警告；若是再犯，監護人將被傳喚；屢勸不聽者，監護人將被拘禁3天，甚至被送進法院受進一步的懲處。

監護人可以是父親、兄長或丈夫。

除此之外，男性公務員若有女性家人不包頭巾，將被停職。

「黎明新聞」說，塔利班最高領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）已批准這道命令，媒體和各清真寺將協助宣導頭巾令，如市場等公共場所也應掛上宣導布條。

報導未提及女性本身若未穿戴頭巾，將受到何種處分。

4月中旬，阿富汗教育部也曾發布通告，要求學校裡的男性師生不要繫領帶。（編輯：韋樞）1110508