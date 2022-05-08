澳洲紐西蘭Omicron亞變種入侵 疫情恐升溫

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）COVID-19變異株Omicron的3個亞變種BA.2.12.1、BA.4和BA.5已開始在澳洲傳播，而紐西蘭也出現BA.5。目前紐、澳兩國COVID-19感染率在全球分居第一和第二。

英國「衛報」報導，隨著上述3個Omicron亞變種在澳洲傳播，衛生當局警告，南半球冬季期間COVID病毒和流感病例都會出現激增。

報導稱，澳洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率在世界名列前茅。按5月2日的資料，澳洲每日感染率平均每百萬人1515例，在人口超過100萬的國家裡位居世界第二，僅次於紐西蘭的每百萬人1566例。

4日西澳州（Western Australia）創下單日感染人數最高紀錄，達9782例。

澳洲首次檢測到BA.2.12.1、BA.4和BA.5等Omicron的3個新亞變種，紐西蘭則證實發現BA.5。

南澳大利亞大學（University of South Australia）生物統計學系系主任伊斯特曼（Adrian Esterman）教授稱：「這3個亞變種的傳播性，都比BA.2高25%。」

他說，南非和美國的數據顯示，新亞變種的住院率與BA.2大致相仿，且「幾乎肯定會取而代之」。

狄金大學（Deakin University）流行病學系系主任班奈特（Catherine Bennett）教授則表示，澳洲全國感染人數已趨於平穩，而後可能隨著新亞變種的流行而再次升高。她說：「這些新變種確實存在再次感染的風險。」（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110508