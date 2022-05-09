日本上皇明仁搬家後首外出 赴皇居繼續魚類研究
2022/5/9 17:27
（中央社東京9日綜合外電報導）88歲的日本上皇明仁4月26日剛搬到赤坂御用地，今天被日媒捕捉到首度外出，目的地是皇居內的生物學研究所，繼續他一直以來熱愛的魚類研究。
日本電視台報導，明仁上午搭車前往皇居內的生物學研究所，並向路旁人士點頭示意。
明仁兼具魚類研究者身分，在退位後的2020年搬離皇居後，依然保持每週前往生物學研究所兩次的頻率，整理有關新種鰕虎魚的論文。
明仁4月26日與上皇后美智子搬進赤坂御用地的仙洞御所，今天是他搬家後首度外出，未來也將在皇居及目前住處，持續進行魚類研究。
日媒2021年6月曾報導，以研究鰕虎魚作為一生職志的明仁，又發現兩種新物種鰕虎魚，已將論文發表在日本魚類學會電子版期刊上。
這是明仁繼2003年後再度發現新物種，累計生涯已發現10個新物種，也是他退位日皇後首度發表論文。
明仁從皇太子時代的1960年代起開始研究鰕虎魚的分類學，截至目前為止已在日本魚類學會等學會期刊發表34篇關於魚類的論文。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110509
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