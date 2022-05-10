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阿拉斯加航空近期班次取消率高 逾萬名乘客受影響

2022/5/10 09:40
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（中央社記者周世惠舊金山9日專電）美國阿拉斯加航空公司近期發生航班大亂的情形，8日就有61個班次、相當於8%表定航班取消，原因為機師短缺、醞釀罷工等問題，影響逾萬名乘客行程，引來憤怒乘客抱怨。

世界航班追蹤網站FlightAware顯示，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）8日取消61個航班，相當於當天表定航班的8%。相關問題持續影響今天的班次，截至上午9時，FlightAware顯示阿拉斯加航空取消36個班次，約占表定飛行班次的5%。

根據「西雅圖時報」取得阿拉斯加航空內部資料顯示，本月6日及7日共有88個航班取消，至少影響1萬3500位乘客行程。

航班大幅取消的情形影響旅客行程，且因阿拉斯加航空飛行的班機有限，無法提供旅客替代航班，導致客服專線湧進大量旅客抱怨電話。

報導提到，旅客克利斯坦森（Dale Christensen）以電子郵件受訪表示，阿拉斯加航空在6日取消他預定8日從路易斯安那州紐奧良（New Orleans）返回西雅圖的班機，並請他申請退款，但客服專線告知他要等「5到7小時」。他只好放棄已付款一晚的住宿和爵士節活動，提前搭別的班機、經由紐約轉機，花11小時返家以趕上週一上班日。

另一位預定從波士頓返回西雅圖的乘客在她的推文標籤著「憤怒」字眼，昨天她為一家4口查詢今天起飛的班機，卻發現被取消，且沒有收到任何電子郵件或簡訊通知。她在客服專線等待4小時以上才接通，最後收到500美元退款，但得以每位乘客545美元的代價重新向其他航空公司購買機票。

在全美的航空公司中，阿拉斯加航空是唯一在上週末出現大量航班取消的公司，除了達美航空（Delta Air Lines）8日取消2%班次也偏高，其他航空公司僅有不到1%取消率。

阿拉斯加航空4月初與本月初也曾發生過航班取消的混亂情形，管理單位把原因指向機師短缺，並表示會根據機師數量排班，以減少最後一刻航班取消情形。然而問題持續，已重傷阿拉斯加航空的聲譽。

至於公司的機師工會醞釀罷工的問題也引發關注，報導提到，阿拉斯加航空的機師工會以電郵通知會員，本月25日之前可對一項罷工進行授權投票。（編輯：陳惠珍）1110510

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