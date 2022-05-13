抗俄入侵 烏克蘭挪83億美元國發資金供作戰

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烏克蘭財政部長5月12日指出，烏克蘭被迫得花約83億美元於抗俄入侵作戰而非用於國家發展。圖為烏克蘭盧甘斯克州一處民宅遭砲擊毀損。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）

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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭財政部長今天指出，烏克蘭被迫得花2451億烏幣（約83億美元）於抗俄入侵作戰而非用於國家發展。這讓外界得一窺莫斯科入侵造成的巨大經濟代價。

路透社報導，烏克蘭政府此前從未公布這項數字，數目凸顯烏國所面臨經濟混亂的局面，當前烏軍正在苦苦遏阻俄羅斯於烏東的攻勢。

烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）表示，這些由當初準備用於國家發展預算中撥出的錢，全轉為用於採購、維修武器，以及緊急援助國內流離失所的人民。

根據烏克蘭社會政策部門資料，官方登記國內流離失所人數達270萬人，但實際人數恐高出數倍。

馬欽柯接受路透社專訪指出，烏克蘭政府4月僅收到原本應收稅款的60%，所幸外國夥伴的援贈撥款彌補了高達79.5%的缺口。

馬欽柯表示基輔急需外國援助，因為烏克蘭被迫額外提撥數十億美元用於緊急支出。

他說，烏克蘭4月獲得國外近20億美元資金，其中包括7.19億美元捐贈；自2月迄今，烏克蘭獲國外54億美元資金，捐贈佔8.01億美元。

馬欽柯指出，基輔當局也正在討論各種來自外國的金援方式。他所列出的資金，烏克蘭盼由國際貨幣基金（IMF）設立的特別提款權（Special Drawing Rights）帳戶取得。

馬欽柯也表示，烏克蘭政府藉發行國家戰爭債券獲得24億美元左右借款，但不打算發行任何其他商業債券機制。

此外，烏克蘭中央銀行直接購買戰爭債，藉此挹注政府約合34億美元資金。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1110513