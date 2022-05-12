芬蘭加入北約 烏克蘭首審涉戰爭罪俄軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日綜合外電報導）芬蘭放棄數十年來的軍事不結盟政策，宣布將加入北約。烏克蘭檢察總長表示，將審判被拘留的21歲俄羅斯士兵，他成為烏俄衝突以來第一個因涉戰爭罪而接受審判的俄羅斯軍人。

●芬蘭同意加入北約 外長：盼10月成正式會員

芬蘭總統和總理一如外界預期，表明贊成加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林（Sanna Marin）發表聯合聲明：「芬蘭必須立即申請加入北約。我們希望這項決定的國家程序可以在未來幾天內迅速進行。」

聲明中表示：「北約會籍將強化芬蘭的安全，身為北約成員，芬蘭將強化這整個防衛聯盟。」芬蘭政府的特別委員會將在15日開會，宣布正式決議，之後將提案送交國會。

瑞典「快報」（Expressen）報導，瑞典政府追隨鄰國芬蘭，也計劃調整二戰以來的安全政策，將在下週提出加入北約的申請。

●芬蘭要入北約 克里姆林宮：威脅俄羅斯安全

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，歡迎芬蘭領袖支持加入北約，並表示最終的入會程序將「順利快速」。 克里姆林宮回應則指出，芬蘭加入北約對俄羅斯構成威脅。

克里姆林宮表示，芬蘭加入北約對俄羅斯「無疑」構成威脅，同時還說，北約擴張並不會讓歐洲或世界更穩定。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體，芬蘭採取行動加入北約將會令人遺憾，並將招致相對應的反應。

●21歲俄軍擊斃平民涉戰爭罪 將成烏克蘭審判首例

烏克蘭檢察總長表示將審判一名正被拘留的21歲俄羅斯士兵，此人會成為烏俄11週衝突以來第一個因涉戰爭罪而接受審判的俄羅斯軍人。

烏國檢察總長聲明指控希希馬林（Vadim Shishimarin）2月28日在烏國東北部蘇米（Sumy）地區一座村落，從車上用卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）突擊步槍開了數槍，殺害一名手無寸鐵的62歲居民。

聲明提到，遇害男子當時在路邊牽著腳踏車，頭部中彈，在距離住家只有幾十公尺的地方當場斃命。

檢察總長辦公室表示，烏克蘭調查人員蒐集這名俄軍涉案的證據，發現他「違反了戰爭法和慣例，並犯下有預謀的謀殺」，這項罪行可處10到15年有期徒刑，甚至無期徒刑。聲明並未提供詳細的證據性質，也未說明這名俄軍最終如何被烏克蘭拘留。

烏克蘭檢察總長11日表示，烏克蘭將審判一名正被拘留的21歲俄羅斯士兵。圖為4月3日烏克蘭布查鎮一名婦女行經被摧毀的俄羅斯坦克。（美聯社）

●俄羅斯制裁31家西方能源公司

俄羅斯政府政令指出，俄國已對歐盟、美國、新加坡共30多家能源公司實施制裁。這是在西方國家因俄國入侵烏克蘭制裁俄羅斯後，俄國的報復舉動。

俄國政府制裁清單包括31家公司，其中多數隸屬俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）德國子公司Gazprom Germania。

亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）天然氣管線的波蘭段公司EuRoPol GAZ S.A，也在遭俄國制裁之列。

●馬立波烏軍指揮官點名馬斯克 協助鋼鐵廠守軍撤出

烏克蘭馬立波（Mariupol）第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna）直接呼籲世界首富馬斯克（Elon Musk）協助調停，讓守軍撤出亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

伏林那說，他設立推特（Twitter）帳號的唯一目的就是要聯絡馬斯克。他發推文給馬斯克說：「人們說你來自另一個星球，教導人們要相信不可能的事情。」

「我們的星球彼此相鄰，因為我生活在幾乎不可能生存的地方。請幫助我們離開亞速鋼鐵廠前往一個調停國家。如果不是你，那會是誰？」

伏林那呼籲「地球上每一個人」，幫助確保馬斯克看到他的訴求。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）11105012