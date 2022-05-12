烏克蘭罕見發布561人戰死 捷克總統允百位公民赴烏作戰

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圖為烏克蘭總統澤倫斯基頒贈給烏國軍人的國家獎章。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）

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（中央社布拉格11日綜合外電報導）捷克總統因莫斯科入侵烏克蘭一改先前的親俄立場，今天允許103名公民在烏克蘭和烏軍並肩作戰。

另一方面，烏克蘭今天罕見發布軍隊傷亡狀況表示，俄羅斯侵略烏克蘭以來，國家衛隊（National Guard）已有超過560人戰死。

捷克總統齊曼（Milos Zeman）曾是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的堅強盟友，但莫斯科2月24日入侵烏克蘭後，齊曼說蒲亭是「瘋子」。

今天齊曼更放行申請加入烏軍的捷克戰士，儘管現行規定禁止捷克人在海外作戰。

齊曼發言人奧夫查奇克（Jiri Ovcacek）在聲明中說：「齊曼簽署決策，同意103名公民的申請，讓他們加入烏克蘭武裝部隊。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲志願軍幫忙之後，已有波蘭、白俄羅斯、加拿大、美國、英國等外國戰士前往烏克蘭與烏軍並肩作戰。

齊曼與捷克總理費亞拉（Petr Fiala）3月間同意，前往烏克蘭與烏軍並肩作戰的捷克人不會遭到懲罰。捷克人這樣做通常是違反法律。

俄烏開戰之後，費亞拉政府也批准約1.25億美元的對烏軍事援助。

另一方面，烏克蘭國家衛隊首長今天表示，俄國侵略烏克蘭以來，國家衛隊已有560多人戰死。

國家衛隊首長納多奇（Oleksiy Nadtochy）在線上記者會表示，國家衛隊除了這561人戰死，還有1697名軍人受傷。

一直以來烏克蘭和俄羅斯官員對這場戰爭的傷亡三緘其口，今天這項宣布算是罕見舉動。

烏克蘭官員鮮少發布陣亡數字，烏克蘭國防部和俄羅斯國防部一樣，都未提供兵員損失資訊。澤倫斯基4月中曾表示，烏軍約2500至3000人陣亡，另有約1萬人受傷。

烏克蘭國民衛隊隸屬內政部，2014年3月在俄國兼併克里米亞並於烏東邊界集結大軍時成立。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110512