紐時：美對俄烏戰事投入 歐洲已有雜音

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，美歐到目前雖仍保持一致應對立場及對俄制裁，但隨戰事不見盡頭、美國愈發投入，歐美之間對後續應對和止戰與否的矛盾跡象開始浮現。

「紐約時報」指出，繼81年前以租借法案援助二戰中遭侵略的國家後，美國總統拜登9日簽署烏克蘭版租借法案，得以跳過一般時程加速讓烏克蘭取得軍備。連同此前拜登批准的330億美元對烏軍事與人道包裹援助，凸顯美國愈發投入俄烏戰爭的參與程度。

美國戰事之初只願提供所謂防禦性輕型武器，最近轉為交付更多精良重型武器；國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）4月底訪問基輔後，宣稱「希望看到俄國被削弱到無法再做類似侵烏之事的程度」，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪基輔時也說，美國會力挺烏克蘭至戰勝。

● 美想藉機削弱俄 歐不願與蒲亭撕破臉

當前幾不見美國會端出外交解決方案。國家情報總監海恩斯（Avril D. Haines）本週於參議院軍事委員會表示，美國情報圈不相信俄國真能拿下烏東頓巴斯（Donbas）地區。潛在的停火、外交斡旋，甚至基輔需要西方大國提供的安全保障等，在海恩斯的評估裡全沒提到。

相較之下，歐洲主要大國不樂見長期消耗戰惡化局勢乃至讓俄國鋌而走險，比美國更專注想達成俄烏停火與俄軍撤回戰前的位置，也相信與俄國總統蒲亭維持外交對話至關重要。

法國總統馬克宏這週視察史特拉斯堡（Strasbourg）發表談話時說：「我們全都得忍住想羞辱對方的誘惑，也別想著報復，因為這都不利和平之路，過去斑斑可考。我們是要在歐洲努力保住烏克蘭的主權與領土完整，讓歐陸重拾和平，不是要跟俄國開戰。」

接近馬克宏的外交官員形容，美國的立場已演變為基本上在武裝烏克蘭和無限期對俄制裁，或多或少讓法方感到氣餒。他並說法國希望是全力促成談判，因為要達成烏克蘭與歐陸的戰略安全，除了談判別無他途，且終究還是得與蒲亭保持關係，這無可避免。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）10日在華府與拜登會面後也提出類似觀點。他說西方固然要支持烏克蘭，但也須開始討論達成和平，「各方都必須致力坐上談判桌，美國也不例外」。

德拉吉還說：「我們別老是想著贏，勝利並無定義。對烏克蘭來說，勝利代表擊退侵略，但對其他人又是另一回事。」顯示波蘭與波羅的海三小國以外的歐洲大國認為，協助烏克蘭禦敵絕不能轉為尋求對俄國的壓倒性勝利。

● 戰場縱有失誤 俄軍仍奪下大部分烏東

紐時另一篇報導指出，俄軍侵烏近3個月以來儘管作戰計畫與情報屢見失誤，但地理現實卻是俄軍在烏東戰場上大有斬獲。

俄羅斯國防部10日表示，俄軍在烏東已推進至頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）兩州的州界，形同即將完整拿下兩州；俄軍2月24日入侵前，親俄民兵僅控制約1/3的面積。

按烏克蘭官員說法，俄軍現已控制約8成的頓巴斯地區，並集中兵力對付位於頓巴斯地區中心位置的克拉莫托斯克（Kramatorsk）；克拉莫托斯克雖仍在烏軍之手，但已有陷入俄軍口袋之勢。

紐時認為，頓巴斯淪陷再加上俄國入侵之初所拿下毗連克里米亞半島的烏南地區，終究能讓俄國建立起一道陸橋，並在日後的談判握有巨大籌碼。（譯者：陳亦偉）1110512