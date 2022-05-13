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黑海又一俄艦受損 傳在蛇島附近遭烏軍襲擊起火

2022/5/13 10:11
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（中央社烏克蘭敖德薩12日綜合外電報導）烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）政府發言人布拉楚克今天表示，烏軍襲擊在黑海的「博布羅夫號」（Vsevolod Bobrov），造成這艘俄羅斯海軍後勤支援艦起火。

路透社報導，布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在網路發文說，博布羅夫號在蛇島（Snake Island）附近遇襲，但未提供細節。蛇島位在烏克蘭與羅馬尼亞海上邊界附近，這座小島近日再度出現衝突。

布拉楚克表示：「由於我們海軍官兵採取行動，支援艦『博布羅夫號』起火，這是俄羅斯艦隊最新加入的其中一艘。」

路透社無法獨立證實相關細節。俄羅斯國防部未立即回應置評要求。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據布拉楚克說法，博布羅夫號正從蛇島附近海域拖回克里米亞半島的塞凡堡（Sevastopol）。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）上個月爆炸起火，俄方證實船於惡劣天候拖回港口途中沉沒；烏克蘭則聲稱是被他們的飛彈擊沉。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110513

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俄軍艦「莫斯科號」嚴重受損 烏克蘭指遭飛彈攻擊
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