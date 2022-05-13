北韓爆發疫情 南韓計劃援助疫苗藥品

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（中央社首爾13日綜合外電報導）北韓昨天證實爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，南韓總統尹錫悅辦公室今天表示，計劃提供北韓疫苗和其他藥品支援。

尹錫悅發言人在聲明中指出：「我們將與北韓商量援助計畫細節。」

北韓官媒今天證實至少有1人染疫不治，同時約有35萬人出現發燒症狀，顯示這個國家首度證實爆發的疫情規模不容小覷。

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，不明原因的發燒症狀自4月底以來在北韓境內「爆炸性擴散」，約有35萬人出現發燒症狀，包括昨天新增1萬8000人，另有約16萬2200人痊癒，但沒有說明共有多少人確診COVID-19。

曾在北韓參與保健計畫的哈佛醫學院醫師朴基（音譯，Kee Park）表示，北韓每週約可篩檢約1400人，檢測能量要篩檢35萬出現症狀的人來說遠遠不夠。

他說：「更令人憂心的是出現症狀的人數之多，利用保守的1%死亡率來計算，並假設這波疫情是因為Omicron變異株，北韓因為這波疫情病故的人數可能會多達3500人。」

北韓官媒稱，疫情在4月底從首都平壤開始爆發，這個城市在4月15日和25日曾舉辦大型公開活動，包括一場閱兵遊行和大規模集會，與會的大多數人都沒有戴口罩。

分析師指出，疫情爆發可能會導致北韓今年的糧食短缺情況更加嚴峻，因為封城將阻礙「全面」抗旱，以及勞動力動員。

北韓去年表示要研發自己的PCR檢測技術，拒絕接受疫苗全球取得機制（COVAX）和中國的疫苗援助，可能導致相對年輕的北韓社會大多數人面臨更高的染疫風險。

北韓至今並未因為爆發疫情對外求援，但部分觀察家對此持樂觀態度，認為北韓公布疫情應是很快會接受疫苗和其他援助的先兆。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110513