希臘國會投票支持 更新與美共同防禦合作協定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅典12日綜合外電報導）在希臘總理米佐塔基斯訪美之前，希臘國會今天批准美國-希臘共同防禦合作協定更新版。前總理齊普拉斯認為這項協定讓希臘成為美國的衛星，而不是盟友。

希臘國家通訊社「雅典通訊社」（ANA）報導，該協定是之前於2019年簽署的協定修訂版，獲得181名國會議員的多數批准，包括執政的保守政黨和在野的社會主義政黨。

米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）先前告訴國會，共同防禦合作協定是將希臘「升級」為「美國在更廣泛領域的主要合作夥伴和對話者」，其中包括針對武裝攻擊的相互保護承諾。

米佐塔基斯表示，這項協定使美軍能夠通過在利托霍羅（Litochoro）與佛羅斯（Volos）的額外希臘軍事設施，通往巴爾幹半島的道路。佛羅斯是索達灣（Souda）龐大的海軍基地與亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）的主要港口。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時表示，最初於10月在華府簽署的協議修正案，「使駐希臘美軍能夠在其搭地點進行訓練和行動」，「此次更新將使該協議維持無限期有效」。

希臘官員曾表示，協定將每5年更新一次。

根據2019年協定，美軍被賦予在48小時內「無阻礙地進入和使用」亞歷山德魯波利斯的優先地位。對美國海軍和北大西洋公約組織（NATO）而言，亞歷山德魯波利斯是位在巴爾幹半島和黑海具相當戰略價值的門戶。

希臘左派的前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）今天表示，這項協定「讓我們國家成為一顆（美國的）衛星，而不是盟友」。

面對來自區域對手、北約成員國土耳其的持續挑戰，希臘也與法國簽署互助防禦協定以及戰機和護衛艦交易。

米佐塔基斯將於本月16日在白宮會晤美國總統拜登，並於次日在國會發表演說。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110513