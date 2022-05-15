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俄指控西方發動全面混合戰 將拉攏中印抵擋制裁

2022/5/15 01:57
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭進入第80天，俄國外長拉夫羅夫14日指出，西方已對俄國發動「全面混合戰」，但它將會藉由與中國、印度等國家深化夥伴關係來抵檔西方制裁。

路透社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指出，西方各國已對俄國發動「全面混合戰」（total hybrid war），且非常難預測這將會於何時結束，但全世界都將會嚐到戰爭帶來的後果。

拉夫羅夫說：「我們已經盡力避免直接衝突，但如今西方既然已發起挑戰，我們當然會面對。我們對制裁並不陌生，它們一直以來都以某種形式存在。」

西方陣營對俄羅斯頂尖企業、銀行和政治菁英等祭出制裁，懲罰俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，造成成千上萬人喪命以及數以百萬計人流離失所，並擾亂能源市場以及加劇全球糧食危機，榖物、食用油和肥料等價格都大幅上漲。

拉夫羅夫表示，西方致力孤立俄羅斯，注定會失敗，並稱當前俄羅斯與中國的關係正處於歷來最佳，且莫斯科正與印度發展特殊戰略夥伴關係。

剛結束中東訪問行程返回的拉夫羅夫也指出，莫斯科與埃及、阿爾及利亞和波斯灣國家，以及與亞洲、非洲和拉丁美洲的關係也很重要。（譯者：劉學源）1110515

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