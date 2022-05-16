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日本鬆綁韓國入境限制 篩檢陰性可免指定場所隔離

2022/5/16 16:35（5/16 16:37 更新）
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省決定從17日開始鬆綁從韓國入境人士COVID-19防疫限制，只要在機場檢疫經病毒篩檢確認陰性，就算沒有接種疫苗，也不用再被要求前往指定住宿設施隔離3天。

日本朝日電視台報導，日本政府目前對從韓國等7個國家入境的人士，即使在機場檢疫確認陰性，只要沒有接種疫苗，就會被要求在指定住宿設施隔離3天。

日本政府考量疫情流行狀況，從今年2月開始實施現行邊境管控措施，厚生勞動省已決定從17日開始鬆綁。

從韓國入境日本人士17日起只要在機場檢疫陰性，就算沒有接種疫苗，也不用在指定住宿設施隔離3天，可以直接回到家中等地隔離。如果機場檢疫陰性且完成3劑疫苗接種的人士，入境日本後就不需要隔離。

根據外務省官網資訊，目前入境日本被要求在指定住宿設施隔離3天的國家，僅剩埃及、巴基斯坦、保加利亞、南非共和國、寮國及俄羅斯等6國。

日本時事通信社報導，日本政府今天表示，將放寬從韓國入境人士必須在指定住宿設施隔離3天的邊境管制措施。新措施將從17日起上路。

明天起從韓國入境日本人士如果持有3劑疫苗接種證明書的話，連在自家等地的隔離也可以免除；如果沒有接種證明書的話，原則上需要在自家等地隔離7天，但入境第3天後經PCR篩檢等方式確認陰性的話，只要向厚生勞動省提出申請就能免除後續隔離。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110516

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