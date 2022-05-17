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北韓人恐佯裝身分求職 美國籲全球科技業當心

2022/5/17 09:53
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國政府今天警告，北韓人可能會偽裝身分，試圖在全球科技產業取得合約工作，還說這種工作者構成了重大安全風險。

綜合法新社與路透社報導，美國聯邦調查局（FBI）、財政部和國務院發布聯合公告，稱北韓資訊科技業工作者會冒充中國、南韓、日本、東歐和美國國民求職。

美國表示，此舉意在規避美國和聯合國制裁，並為北韓的核武及彈道飛彈計畫帶來資金。

聲明說，北韓人「鎖定較富裕國家雇主的自由工作合約，包括北美、歐洲和東亞的雇主」。

有時他們透過其他人士而非北韓人擔任中間人來打交道，協助安排和完成替北韓工作者的合約事宜。

聲明指出，北韓企業負責人「利用他們外包的員工採購軟體，並在可能不會讓他們曝光的情況下與客戶互動」。

這項詭計幫助企業規避國際因為北韓的核武計畫而對平壤當局施加的嚴厲制裁，幫助從國外獲取貨物和服務。

公告說，這種偷偷摸摸的求職行為雖然多半是為了賺取外匯或進入虛擬貨幣交易所，但部分工作者一直在協助北韓政府支持的駭客行動。

公告指出，這些工作者也「可能竊取美國或國際銀行的客戶帳戶資訊，來與自由工作平台、支付供應商和聘用合約工作者的企業核實自己的身分」。

公告還說，雇用北韓人「構成許多風險，從智慧財產權、資料及資金遭竊取，到聲譽受損和法律後果，包括受到美國和聯合國當局的制裁」。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110517

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