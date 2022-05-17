北韓重啟核試憂慮不斷 拜登訪韓非軍事區行程受矚

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）近期推測北韓可能進行第7次核試消息不斷，將在5月下旬訪韓的美國總統拜登是否造訪兩韓非軍事區（DMZ）也受到外界關注。

韓聯社今天引述南韓政府官員說法報導，拜登在20至22日訪韓期間可能前往參觀DMZ。官員表示，目前正與美方協調行程，過去美國總統訪韓時大多都會前往DMZ。

前美國總統雷根在1993年造訪DMZ，成為首位訪問此地的美國總統，柯林頓、小布希、歐巴馬也都曾在訪韓期間安排參觀DMZ行程；川普2017年搭乘直升機前往DMZ時因濃霧折返，2019年才真正踏入DMZ，在DMZ內的板門店與南韓前總統文在寅、北韓領導人金正恩會面。

拜登過去在2001年擔任參議院外交委員會主席，及2013年擔任歐巴馬副手時兩度造訪DMZ。過去美國總統造訪DMZ時，南韓總統多未同行，現任總統尹錫悅這次是否與拜登同行尚未定案。

分析認為，美國總統造訪DMZ通常是為近距離感受兩韓對峙，並對北韓施壓，拜登可能基於相同理由安排行程；尤其今年以來北韓試射飛彈等軍事行動不斷，核設施也有重建跡象，拜登也可能藉機呼籲北韓和平對話。

南韓國防部長李鐘燮今天在國會答詢時就北韓重啟核試的可能性表示，雖然還無法斷定北韓已完全做好準備，但「在大框架下大部分都已準備好」。

至於核試時程是否可能受平壤近期疫情爆發影響，李鐘燮說，在完成大部分準備的狀況下，難以斷定平壤當局的「政治決心」是否會受影響。南韓當局先前預估，北韓可能在拜登訪韓前進行第7次核試。

除DMZ外，消息指出，拜登也將訪問位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地，以及鄰近的三星電子半導體工廠。

為減少供應鏈對中國依賴度，美國政府規劃就尖端技術領域重建以美國友邦為主的國際供應鏈，在半導體上韓國無疑是主要合作夥伴之一。

在21日韓美峰會當天晚上舉行的晚宴上，南韓政府也考慮邀請三星電子副會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨出席，這次與拜登同行訪韓的部分美國業界人士也將與會。

也有傳聞指出，前總統文在寅將以對北韓特使身分與拜登會面，但總統辦公室官員今天表示從未聽聞此事。（編輯：韋樞）1110517