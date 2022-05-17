貝佐斯拜登隔空鬥嘴鼓：公司稅真能平抑通膨？

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）又一位億萬富豪加入政治口水戰的行列，美國總統拜登一則關於公司稅的推特發文，上週末遭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）斥為「假新聞」、「誤導」。

白宮今天立刻反唇相譏，稱貝佐斯「與中產階級的經濟政策對槓」；貝佐斯隨即回擊，拜登政府3.5兆美元的經濟與社會開支法案「重建美好未來」（Build Back Better）若完成立法，通膨只會更加嚴重。

貝佐斯推文說：「他們沒有成功，假如他們成功了，通膨會比今天還高，而現在已是40年最高。」

兩人高調隔空對罵，對向來避免公開捲入政治口水的貝佐斯而言，並不尋常。反觀正尋求收購推特的特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk），卻是頻繁利用社群媒體攻擊酸民，爭辯關於言論自由的問題。

貝佐斯是世界第2大富豪，身家1500億美元，僅次於2680億美元的馬斯克。

貝佐斯與拜登的隔空罵戰起於13日，當時拜登帳號推文寫道：「你們想拉低通膨？讓我們確定最富有的企業付了公平的份額。」

拜登常指責貝佐斯執掌近1/4世紀的亞馬遜未付公平的公司稅份額。2017和2018年，亞馬遜獲利數以十億計美元，卻沒有繳納所得稅，之後這家公司繳的稅也不多。

貝佐斯在推特回應說：「提高公司稅可以討論，平抑通膨也是很重要的議題，但把兩者混為一談，就是誤導。」

提高公司稅究竟能否抑制通膨，多數經濟學家都贊成拜登說法，但伴隨著警告。

柯林頓政府財政部長薩默斯（Larry Summers）推文說，「我想，貝佐斯最近」對拜登政府的「攻擊錯誤百出」。

「認為應該增稅來降低需求以控制通膨，且應緩步增加的想法完全合理，我也這麼認為。」

保守派智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute, AEI）經濟政策研究主任史崔（Michael Strain）也說，事實上，調升公司稅會降低企業開支，減少整體需求，「減輕物價壓力」。

但史崔和其他經濟學家同時警告，增稅的效果要好幾個月後才會出現，屆時甚至不會大幅壓低通膨。

芝加哥金融服務公司「北方信託公司」（Northern Trust）首席經濟學家譚納鮑姆（Carl Tannenbaum）也說：「公司稅會列在我控制通膨待辦清單的很下面。」

加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）經濟學家與稅務專家奧爾巴哈（Alan Auerbach）則認為，若以調高公司稅的長期影響而論，貝佐斯說得有理。

奧爾巴哈說，調高公司稅會讓企業比較沒錢投資額外產能，隨著時間過去，這種財務負擔就會增加生產成本。

「長期而言，你確實會預期物價上漲是因為公司稅調高。」

但白宮或貝佐斯鬥嘴時，都沒提到一個讓人好奇的背景：僅僅一年前，貝佐斯還支持拜登調升公司稅以支付更多的基礎建設投資。

貝佐斯2021年4月在亞馬遜網站寫道：「我認為這項投資需要各方讓步，包括具體內容以及資金來源（我們支持提高公司稅）。」（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110517