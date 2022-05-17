柬官員提議不打疫苗可免隔離 總理洪森一口回絕

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（中央社記者陳家倫河內17日專電）柬埔寨旅遊部長唐坤為了復甦旅遊業，建議允許未打疫苗者入境柬國免隔離，但這個想法遭到總理洪森回絕。洪森表示，若讓未接種疫苗者入境免隔離，將衝擊社區的群體免疫。

高棉時報（Khmer Times）報導，洪森（Hun Sen）今天表示，旅遊部長唐坤（Thong Khon）建議柬國政府允許未接種疫苗者入境免隔離，就像越南計劃在做的事情一樣。然而這個提議立刻遭到洪森拒絕。

洪森說：「我們都在推動民眾打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，如果我們取消針對未接種疫苗者須強制隔離的規定，民眾就會覺得打疫苗不那麼重要，我們不能讓沒打疫苗的人恣意旅行，這樣會影響社區群體免疫的目標。」

柬埔寨逐步邁向「新常態」，去年11月中陸續恢復各種社會經濟活動，旅客只要完整接種疫苗就可以入境免隔離。4月21日進一步允許未接種或未完整接種疫苗的旅客入境只須隔離7天，而非先前所規定的14天。

洪森說，相較免隔離，對未接種疫苗的旅客來說，7天是適切的隔離天數，「我們不能為了復甦旅遊業就讓沒打疫苗的人入境免隔離。」

星報（The Star）報導，柬埔寨4月下旬已經不再要求民眾於戶外時一定要戴口罩，而是讓民眾自己決定要不要戴，但如果是在室內例如會議室或電影院，依然須要戴口罩。

柬埔寨人口總數約1600萬，洪森說，民眾每個月用在買口罩的錢加起來高達300萬美元，希望取消戶外強制戴口罩的規定後，能夠有效減輕柬國民眾的經濟負擔。（編輯：黃自強）1110517