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專家小組：全球因應大流行 改革緩慢且支離破碎

2022/5/18 21:51
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（中央社日內瓦18日綜合外電報導）一份報告今天警告，全球為更好地防衛新的疫情威脅而進行的改革，進展緩慢且支離破碎，讓全世界仍像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）首度出現時般毫無準備。

一個獨立專家小組在一年前向世界衛生組織大會提交一份譴責性報告，抱怨協調不力和糟糕決策導致疫情擴大到如此災難性規模。

當時由紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）及賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）共同主持的「大流行防範和應對獨立小組」（Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, IPPR）草擬一長串克服疫情措施，以確保世界更好地準備應對未來威脅。

但一年後，這個小組提出的評估報告警告，世界仍在「修補」，其不作為正在「為另一場大流行奠定基礎」。

克拉克告訴媒體：「我們大抵擁有與2019年12月完全相同的工具和系統，來回應大流行威脅。」

他說：「那些工具還不夠好。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110518

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