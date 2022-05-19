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中國康希諾COVID-19疫苗獲世衛緊急使用授權

2022/5/19 21:29（5/19 22:04 更新）
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圖為中國製造商康希諾生物研發的單劑型COVID-19疫苗克威莎。（圖取自康希諾生物網頁cansinotech.com.cn）
圖為中國製造商康希諾生物研發的單劑型COVID-19疫苗克威莎。（圖取自康希諾生物網頁cansinotech.com.cn）
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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天針對中國製造商康希諾生物（Cansino Biologics）研發的單劑型COVID-19疫苗克威莎（Convidecia）核發緊急使用授權。

世衛透過聲明表示：「這款疫苗對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的保護力達到世衛標準…且該疫苗的益處高於風險。」

康希諾疫苗是世衛核准使用的第11款COVID-19疫苗。世衛專家小組的建議接種對象為18歲（含）以上族群。

據世衛說法，該款疫苗對抗有症狀感染的效力為64%，抗重症的效力則為92%。

獲世衛緊急使用授權的其他COVID-19疫苗還包括輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗、莫德納（Moderna）疫苗、AZ疫苗、Novavax疫苗等。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110519

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