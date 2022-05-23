小馬可仕會晤美國特使 討論延長美菲軍事協議

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（中央社馬尼拉23日綜合外電報導）菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天表示，他會晤4個國家的資深外交官，並與國防盟友美國的特使討論延長美菲聯合軍事協議。

日本、印度、韓國大使和美國代表今天禮貌性拜會小馬可仕，他日前在5月總統大選取得壓倒性勝利。小馬可仕是前菲律賓獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）之子，馬可仕名譽掃地，被群眾起義推翻後流亡海外，1989年在夏威夷過世。

現年64歲的小馬可仕將在6月底就職。他表示，他與美國特使討論美菲同盟重要雙邊軍事協議「軍隊互訪協定」（VFA），如何在不斷變化的區域局勢中重新定義這項協議，還有為緩解氣候變遷提供資金。

小馬可仕在記者會上說：「我們歡迎來自美國的任何經濟協助。」

軍隊互訪協定為美國軍隊在菲律賓領土上的行動提供合法架構，這是菲律賓現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）爭論的焦點，杜特蒂多次威脅要廢除這項協定。

小馬可仕說：「安全問題當然一直是我們與美國關係的重要組成部分。」

分析家預估，小馬可仕將尋求與中國保持密切關係，但這麼做可能會使他與前殖民強權美國、他的軍隊和菲律賓大眾之間的關係更加複雜。菲律賓民間對美國深有好感。

小馬可仕上週和中國國家主席習近平通話，表示他希望雙邊關加強各層級交往。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1110523