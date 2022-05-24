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東京COVID-19疫情連11天降溫 大阪確診病例續減

2022/5/24 18:25
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，東京都今天新增確診病例已連續11天低於上週同日，大阪府新增病例也持續減少。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3271起確診病例，較上週二減少約400例，連續11天低於上週同日；東京都最近7天平均單日新增3453.9例，是前一週平均的92%，疫情持續趨緩。

大阪府今天新增3561起確診病例，較上週二減少370例，至今累計病例數95萬9564例，包括5024起死亡病例。

北海道疫情也持續降溫，北海道放送（HBC）報導，今天新增1369起確診病例，較上週二減少535例，連續10天低於上週同日。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1918起確診病例，較上週二減少255例，至今累計病例數20萬5410例。不過，沖繩縣專用病床使用率又再度超過50%；重症病床使用率則有25%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增190.62人染疫，沖繩縣依舊以937.43人連續60天居日本各地之冠，第2名是北海道的300.73人，第3名是石川縣的295.15人。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110524

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