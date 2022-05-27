受惠企業需求強勁 戴爾季度營收獲利優於預期

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（中央社德州26日綜合外電報導）拜企業為因應居家與辦公室混合工作模式而砸錢購買桌機與筆電之賜，美國資科大廠戴爾公司（Dell Inc.）上季營收獲利優異，跌破分析師們的眼鏡。

此外，在預測本季營收獲利將超越分析圈預期後，戴爾今天盤後股價勁揚約7%。

路透社報導，因企業投資遠距工作設備及消費者升級手頭裝置，戴爾產品過去幾季以來在市場需求持續強勁。

戴爾硬體部門—客戶解決方案集團（CSG）在截至4月29日的季度營收成長17%；商用PC營收激增22%達120億美元。

然而，戴爾表示全球晶片短缺和供應鏈阻斷影響，受中國疫情封控而更形嚴重，這季已可見到影響。

戴爾共同營運長克拉克（Jeff Clarke）說：「在現階段需求和產業供應鏈挑戰下，我們預期累積訂單持續攀升的情況，至少還會延續到第2季。」

「我們預估第2季零件成本將轉為受通膨影響，物流成本依然會居高不下。」

戴爾估計第2季營收介於261億至271億美元，經調整後每股獲利在1.55至1.70美元之間。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）資訊，分析圈預估戴爾第2季營收為256億美元、每股獲利1.47美元。

戴爾第1季營收261.2億美元、經調整後每股獲利1.84美元，都較原本預期的250.4億美元和每股獲利1.39美元出色。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1110527