阻美扣押被指俄富豪擁有遊艇 斐濟法院駁回上訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斐濟蘇瓦27日綜合外電報導）阻止美國當局扣押俄羅斯超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea）的上訴案，今天遭到斐濟法院駁回。

法新社報導，這艘遊艇價值3億美元，美國聲稱與遭制裁的俄羅斯億萬富翁克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關。斐濟一個月前應美國要求，在這艘遊艇抵達斐濟時將其扣押。

然而遊艇登記註冊的船東、開曼群島米爾馬林投資公司（Millemarin Investments）否認克里莫夫是所有權人，並表示扣留阿瑪迪亞號所依據的斐濟法律，並不容許美國將這艘遊艇開走。

米爾馬林投資公司聘請的斐濟律師漢尼夫（Feizel Haniff）聲稱，最初批准扣留阿瑪迪亞號的高等法院法官，是應華府要求而這麼做。

斐濟上訴法院在判決書中表示，駁回米爾馬林投資公司的上訴，這項判決將在7天後生效。

漢尼夫告訴記者，他計劃將此案上訴到斐濟最高法院，並將在上訴審理之前，申請法院命令，阻止美方人員將阿瑪迪亞號駛離斐濟。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110527