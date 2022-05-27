確診數字連7天下滑 北韓稱疫情已獲控制

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（中央社首爾27日綜合外電報導）北韓表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已獲控制。國營媒體報導，今天確診數字已連續第7天下滑，公衛人員正在加強篩檢與救治。

然而，專家對這個與世隔絕國家給出的官方數字抱持懷疑態度。北韓公衛體系在全世界排名墊底，既沒有COVID-19治療藥物，也缺乏大規模篩檢能力。

法新社報導，北韓官媒「北韓中央通信社」（KCNA）今天報導，由於醫護人員「傾注努力」，對病患的診斷與治療都已出現「進展」。

北韓在5月12日通報首起COVID-19確診病例，並啟動「最高緊急疫情預防系統」，領導人金正恩也親自站上政府應變的第一線。

金正恩指控懶惰的官員對疫情爆發反應過慢，並在平壤的藥局部署軍隊，穩定藥物供應。

北韓國營媒體上週末稱疫情已獲控制，KCNA於24日又重申這項說法。

KCNA報導：「全國的發病率與死亡率均顯著下降。」

北韓今天通報10萬多例新增「發燒」病例，較本月稍早最多達39萬例的高峰期數字大幅下降。

KCNA今天也報導新增1人死亡，總病歿人數來到69人，死亡率維持在極低的0.002%。報導稱，有超過300萬人染疫。

北韓全國約2500萬人口都沒有接種疫苗，當局也拒絕世界衛生組織（WHO）提供疫苗。

派駐在平壤的軍醫鄭俊浩（Jong Jun Ho，音譯）告訴法新社，他的醫療團隊每天看診的病患人數急遽下降。

他說：「一開始來了很多發燒病患，因此主要是給他們退燒藥。」他並表示，過去每天最多看診400人，現在每天僅有約30人。

他表示，現在很多人都已「痊癒」，因此主要是給病患「治療支氣管炎」等後遺症的藥物。

根據南韓統一部，首爾已表示願意提供協助，但平壤當局沒有回應。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110527