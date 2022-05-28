日本赤軍76歲前領袖出獄 為當年恐攻罪行致歉

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（中央社東京28日綜合外電報導）發動多起國際恐怖攻擊的武裝恐怖組織「日本赤軍」前領袖重信房子，今天在日本服完20年刑期後出獄。她說，要對50年前造成的傷害致歉，未來會抱持反省活下去。

日本放送協會（NHK）報導，重信房子現年76歲，曾參與1974年在荷蘭占據法國大使館的「海牙事件」，被依殺人未遂等罪遭日本法院判刑20年。服刑期滿的今天上午8時前，她從東京都昭島市的「東日本成人矯正醫療中心」搭車離去。

20多名支持者聚集在這處矯正醫療中心外，附近也有看似抗議團體的人士。

重信服刑期間曾動過4次癌症手術，她在出獄時受訪說「真實感受到自己活著走出監獄，要對50年前造成人質挾持等傷害致歉，未來我會專心接受治療，在反省的同時抱著好奇心活下去」。

重信2001年宣布解散日本赤軍，但目前仍有7名成員在逃，日本警方除公開成員影像等呼籲民眾提供情資，也認為在逃成員作為恐怖組織的危險性沒有改變，將持續關注日本赤軍前幹部今後動向，持續警戒。

讀賣新聞報導，日本赤軍以武力倡議革命，由當年在國外的重信等人1971年在中東黎巴嫩共和國組成。

日本赤軍成員1972年5月在以色列機場持自動步槍掃射，發動隨機恐怖攻擊造成包含旅客在內約百人死傷。

日本赤軍接著在1974年發動海牙事件、1975年發動占據駐馬來西亞美國大使館等地的吉隆坡事件、1977年再發動劫持日航客機的達卡事件等恐攻，並藉恐攻要求釋放入獄成員等。

重信2000年11月在大阪府被逮捕，因涉及海牙事件被依殺人未遂等罪起訴，判刑20年定讞後入監服刑。日本赤軍目前仍有遭國際通緝的7名成員在逃。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110528