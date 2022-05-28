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日本年度富士綜合火力演習 魚鷹機首度參與

2022/5/28 16:01
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本陸上自衛隊今天舉行年度最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」，演習想定為離島防衛，除投入戰車與裝甲車等，「魚鷹運輸機」（V-22 Osprey）首度參與演習。

日本電視台報導，陸上自衛隊今天投入全日本約3300名陸上自衛隊成員，及36輛戰車與裝甲車等實施富士綜合火力演習。

今年演習想定為離島防衛，陸上自衛隊展開從阻敵登陸到擊敗敵軍的作戰演習。魚鷹機首度參與演習，展現迅速運送自衛隊員等能力。

據統計，今天演習共使用約57噸彈藥，金額相當於10億6000萬日圓（約新台幣2億4446萬元）。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大影響，今年演習也未向一般民眾公開。

時事通信社報導，今年富士綜合火力演習在靜岡縣東富士演習場舉行，僅對媒體公開。除了魚鷹機首度參與，新型的「19式輪型自走155公釐榴彈砲」也首度進行實彈射擊。

TBS電視台報導，為阻敵登陸，陸上自衛隊今年首度投入魚鷹機參與演習、並利用直升機進行空中突擊作戰等。

考量中國有可能在日本周邊海域片面改變現狀，研判這次演習目的應是強化日本西南群島防衛體制。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110528

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