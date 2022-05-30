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虎鯨受困塞納河 引回大海計畫失敗將實施安樂死[影]

2022/5/30 16:52（5/30 17:15 更新）
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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社法國勒恩29日綜合外電報導）法國地方當局今天表示，一頭虎鯨（orca）數週前意外游進塞納河並受困在此，在引導牠重回大海的計畫失敗後，由於這頭虎鯨「患上絕症且極度痛苦」，專家決定將其安樂死。

這頭虎鯨出現在大名鼎鼎、流經巴黎的塞納河（River Seine）中，讓人驚訝不已。在與海洋哺乳動物專家在內的國內外科學家會面後，地方當局週末動用聲納技術，試圖以無人機發出虎鯨聲音，企圖將牠引回大海。

虎鯨又稱殺手鯨或逆戟鯨，這頭4公尺長的雄性虎鯨本月16日首度在諾曼第（Normandy）地區港市勒哈佛（Le Havre）和宏福勒（Honfleur）之間的塞納河口被發現，隨後向上游了數十英里抵達巴黎西北的城市盧恩（Rouen）。

地方當局在聲明中說：「專家小組一致認為，唯一可行的解決方案是對這頭動物實施安樂死。」

法新社和路透社報導，在救援行動中，這頭虎鯨「缺乏警覺性、對聲音刺激的反應不一致、狀態不穩定且迷失方向」。

聲明說，「錄音顯示，牠發出類似於呼救的痛苦哀鳴」，這頭虎鯨的健康似乎正處於「危急狀態」。

「試圖將這頭虎鯨引回大海的計畫失敗了，為了避免增加牠的壓力，（專家小組）晚間決定停止干預行動。」

科學家們檢視救援行動相關照片和數據後得出結論，這頭虎鯨似乎患上白黴菌症（mucormycosis），這是一種在海洋哺乳動物中愈來愈常見的真菌感染，患上此疾會替牠們帶來極大痛苦。

地方當局說，感染這種真菌後，會從皮膚擴散到心臟、肺和大腦，這可以解釋為何這頭虎鯨會迷失方向。地方當局還說，患病的虎鯨可能正遭受極大痛苦。

替這頭虎鯨執行安樂死的準備工作正在進行中，以避免讓這頭鯨魚承受更多痛苦或危及公眾，但當局沒有詳細說明將如何或在何處進行安樂死。

虎鯨雖被類歸為海豚科，但在英吉利海峽只會偶爾現蹤，實際上是相當罕見，更不用說是在河流中。

專家小組一致認為，對這頭虎鯨實施安樂死以結束其痛苦，是唯一可能的解決方案，也可對其患有的疾病展開進一步分析。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110530

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