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誤闖塞納河受困2週 患絕症虎鯨安樂死前自然死亡

2022/5/31 14:32（5/31 14:50 更新）
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一頭罹患絕症的虎鯨兩週前意外游進塞納河。（路透社）
一頭罹患絕症的虎鯨兩週前意外游進塞納河。（路透社）
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）一頭罹患絕症的虎鯨（orca）兩週前意外游進塞納河，專家試圖引導牠重回大海卻以失敗告終，環保團體海洋守護者（Sea Shepherd）今天表示，這頭虎鯨已自然死亡。

「海洋守護者」法國分會負責人艾森拉莉（Lamya Essemlali）告訴路透社：「我們今早發現牠已死亡。」

科學家週末得出結論，這頭4公尺長的雄性虎鯨身患絕症，可能感染白黴菌症（mucormycosis），這是一種在海洋哺乳動物中愈來愈常見的真菌感染，患上此疾會替牠們帶來極大痛苦。

地方當局與海洋哺乳動物專家在內的國內外科學家會面後，28日動用聲納技術，試圖以無人機發出虎鯨聲音並將牠引回大海。

然而在救援行動中，這頭虎鯨對聲音刺激的反應不一致，還發出類似於呼救的痛苦哀鳴。專家小組一致認為，唯一可行的解決方案是對這頭動物實施安樂死。

艾森拉莉說，在當局替牠安樂死前，這頭虎鯨今天已自然死亡。

地方官員在聲明中說，將把鯨魚屍體移到河岸邊進行勘驗。

虎鯨又稱殺手鯨或逆戟鯨。這頭虎鯨本月16日首度在諾曼第（Normandy）地區港市勒哈佛（Le Havre）和宏福勒（Honfleur）之間的塞納河口被發現，隨後向上游了數十英里抵達巴黎西北的城市盧恩（Rouen）。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110531

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