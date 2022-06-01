韓國開放觀光簽證申請 日本東京民眾大排長龍

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（中央社東京1日綜合外電報導）韓國今天開始接受日本民眾申請短期觀光簽證，日媒觀察，位於東京都港區的韓國大使館領事部前面今天大排長龍，估算現場等候民眾約有400人左右。

日本電視台報導，日本人已經大約2年無法以觀光目的前往韓國，但韓國方面從今天開始接受可以前往觀光的短期簽證申請。

今天上午在韓國大使館領事部前面排隊等待申請簽證的人龍約400人，有人甚至從5月31日傍晚就開始徹夜排隊。

一名來申請簽證的日本民眾表示，自己是搭第一班電車在上午7時過後來排隊，「我想去看我喜歡的K-POP偶像」。另一名申請簽證的日本民眾說，跟韓國女友因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經超過2年沒見面了，一直都透過電話聯繫並等待何時能到韓國。

這些時隔2年想去韓國的日本民眾，由於同時提出簽證申請，預估位於東京及大阪的韓國領事單位，大約要花3到4週作業時間才能核發簽證。

日本週刊新潮新聞網站「每日新潮」報導，今天有超過千人排隊等待申請赴韓短期簽證。

報導指出，上午10時到韓國大使館領事部前就看到長長人龍，走了約500公尺才終於到達隊伍最後方，估算排隊民眾超過1000人。

排在隊伍前方的21歲大學生說，他們是今天清晨5時30分來排隊，因為昨天在社群網站上看到有人會徹夜排隊，所以今天趕著搭第一班電車來。

這名大學生表示，跟朋友要到首爾為主的地方玩7天6夜，當作是畢業旅行。

這名大學生還說，2年前去過一次韓國，當時機票約3萬日圓（約新台幣6700元），結果現在漲到6萬日圓嚇了一跳。

他更說，然後還要加上簽證費、回國前必須在當地做PCR篩檢等費用，但因為是忍耐很久沒去的海外旅行，所以也只能花下去。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110601