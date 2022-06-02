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拜登推翻川普制裁政策 撤銷對古巴飛航禁令

2022/6/2 14:58
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登政府今天撤銷前總統川普對古巴設下的一系列限制措施，包括終止川普政府對哈瓦那（Havana）以外機場下達的禁令。

綜合路透和法新社報導，美國運輸部（USDOT）在國務卿布林肯（Antony Blinken）要求下發布這道命令。布林肯說，這項行動「是為了支持古巴人民，也符合美國外交政策利益」。

拜登政府早在5月16日即宣布將解除一系列針對古巴的制裁措施；當時美國官員形容這是「務實的決定」，有助於緩解人道情況，並為古巴人「擴大經濟機會」。

川普政府於2019、2020年發布了一系列航空限制，意在對古巴政府加強經濟施壓。

這些限制包括禁止美國各大航空公司飛往哈瓦那以外的8個古巴國際機場，包括卡馬圭（Camaguey）、可可島（Cayo Coco）、拉戈島（Cayo Largo）、西恩菲哥斯（Cienfuegos）、曼扎尼約（Manzanillo）、馬坦薩斯（Matanzas）和聖地牙哥（Santiago de Cuba）。

在川普任內，運輸部對飛往古巴的包機定出每年3600班的上限；隨後也暫停私人包機飛古巴。運輸部並禁止各包機飛哈瓦那以外的機場。

時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，古巴「利用觀光業和旅行資金，資助其在委內瑞拉的暴行及干預。不應讓獨裁者從美國旅遊中獲益」。

在美國各航空公司班機客滿，一些還面臨人力短缺情況下，目前尚不清楚會增加多少新航班飛古巴。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110602

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