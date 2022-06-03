拜登演說籲國會管制槍枝後 愛荷華州教堂停車場又傳槍擊3死

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（中央社愛荷華州埃姆斯2日綜合外電報導）美國警方說，一名男子今天在愛荷華州的教堂停車場槍殺兩名女子，然後舉槍自盡。美國總統拜登才剛發表重要演說談論槍枝暴力，不久後便發生這起槍擊。

路透社報導，威斯康辛州拉辛（Racine）一處公墓今天稍早也傳出槍擊事件，造成兩名參加喪禮的人士受傷。警方表示，尚無嫌犯被逮捕。當地媒體稍早報導有5人受傷。

愛荷華州槍擊事件發生在基石教堂（Cornerstone Church），這是位在埃姆斯市（Ames）東邊的基本教義派基督教教堂。斯托里郡（Story County）警長辦公室的警官說，案發當時，教堂內有活動。

這名警官說，員警抵達現場時發現3人都已身亡，並說他無法提供身分，也無法披露他們之間可能是何種關係。

他說：「這似乎是一起槍手獨自犯案事件。」

拜登稍早在白宮演說，敦促國會禁止攻擊性武器、擴大背景查核及實施其他合理的槍枝管制措施，以解決大規模槍擊事件接二連三撼動全美的問題。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110603

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