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路透：北韓發射8枚短程彈道飛彈

2022/6/5 10:08
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（中央社首爾5日綜合外電報導）路透社報導，在美韓舉行4年多來首度出動美國航空母艦的聯合演習後，北韓今天朝其東海岸海域發射8枚短程彈道飛彈。

南韓軍方今天稍早表示，北韓發射至少1枚彈道飛彈。南韓合同參謀本部（(Joint Chiefs of Staff）發表聲明：「北韓向東海發射了1枚（或數枚）類型不明的彈道飛彈。」聲明指的是日本海。

法新社報導，儘管面對嚴厲經濟制裁，平壤今年仍加強提升其武器計畫。

日本海岸警衛隊援引防衛省的話說，北韓發射1枚（或數枚）「疑似彈道飛彈」。

南韓與美國昨天結束為期3天的大規模演習，參與這次演習的美國航艦之一，是排水量10萬公噸的核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。

這是2017年11月以來美國和南韓雙邊軍演首度有航空母艦參與，也是南韓新任總統尹錫悅5月上任以來，雙方的首次聯合軍演。

北韓長期以來一直抗議美國和南韓聯合軍事演習，譴責這是侵略北韓的預演。

南韓合同參謀本部在聲明中說：「這次軍演鞏固兩國對北韓任何挑釁作出嚴厲回應的決心，同時展現美國提供延伸嚇阻的承諾。」

美國總統拜登上個月與尹錫悅舉行高峰會時表示，華府將在必要時刻部署「戰略資產」來嚇阻北韓，作為加強延伸嚇阻努力的一部分。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110605

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