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NHK分析 日本約4700萬人住在淹水風險地區

2022/6/5 16:06
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，經過蒐集相關資訊並分析，首度發現高達近4成日本人、也就是約4700萬人，正住在有因大雨導致河水氾濫等淹水風險的地區。

日本部分地區近年相繼發生水災，過去20年來還增加177多萬人生活在有淹水風險地區，凸顯重新檢視相關對策的必要性。

日本近年因為河水氾濫等引發大規模災害，讓中央政府從2015年起，要求管理河川的都道府縣等單位，須針對發生1000年一次大雨引發洪水，公布會造成多大範圍淹水及淹水深度的「淹水想定區域圖」。

NHK這次針對中央政府及地方政府公布的淹水想定區域圖進行資訊蒐集，並使用中央政府國勢調查的人口資料，首度發現截至2015年為止，日本共有約4700萬人在有淹水風險地方生活，占總人口近4成。

如果看1995年到2015年的20年間，住在淹水風險地區的人口總共增加了逾177萬。

協助進行這次分析的日本明治大學教授野澤千繪說，在日本接連發生水災的同時，還是有很多人並未認知到自己住在有淹水風險的地區，有必要再次藉由災害地圖（Hazard map）來確認風險。

野澤也呼籲，在人口增加的地區很多會出現避難空間不足的情況，重新確認災害發生時要去哪裡避難很重要。

根據NHK這次分析，東京都有424萬5723人住在有淹水風險地區，居日本各地之冠、大阪府以411萬5805人次之、埼玉縣以383萬6021人排名第3；最少的是沖繩縣的5萬4255人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110605

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