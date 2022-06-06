更多編輯台推薦新聞：
專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助
國際

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助

斯威雅蒂法網女單第2冠到手 35連勝追平21世紀最長紀錄
運動

斯威雅蒂法網女單第2冠到手 35連勝追平21世紀最長紀錄

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

白金禧慶典落幕 英女王稱將竭盡所能為民服務

2022/6/6 05:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世今天罕見公開露面，在民眾歡呼聲中為她歷史性的白金禧慶典拉下帷幕。她也強調，未來將在家人支持下，繼續竭盡所能，為人民服務。

現年96歲的女王近期飽受站立與行動不便的問題困擾。她自2日在白金漢宮（Buckingham Palace）露台觀看閱兵儀式後，至今天再度公開現身。

女王身穿綠色套裝，搭配白色手套，手拄拐杖，與73歲王儲查爾斯王子（Prince Charles）、39歲長孫威廉王子（Prince William）和8歲的喬治小王子（Prince George）一同出現在白金漢宮露台，接受聚集在林蔭大道上的大批民眾歡呼。

隨後女王發布聲明表示，對於民眾熱烈響應白金禧慶祝活動，她「滿懷謙卑，也深受感動」，近日滿溢的善意、歡樂和親情讓她備受啟發。

在聲明中，女王也不忘強調，「雖然我可能無法親自出席每場活動，但我的心一直與你們同在；在家人支持下，我仍將竭盡所能，為你們服務。」。（譯者：施施）1110606

延伸閱讀
伊麗莎白線即將通車 英國女王驚喜現身視察近60年首次 英女王行動不便將缺席國會開議大典英國女王確診 取消今天兩項活動
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族