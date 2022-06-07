更多編輯台推薦新聞：
112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澳洲升息2碼抗通膨 幅度之大超乎市場預期

2022/6/7 15:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲央行今天升息2碼，幅度之大出乎市場意料，並且警告未來還會繼續升息；與此同時，澳洲官員正試圖控制不斷飆升的通貨膨脹。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，主要貸款利率將上調0.5個百分點至0.85%，讓曾預估央行將升息1碼的分析師感到驚訝。

他還說，將繼續解除透過低利率對經濟提供的「特別」支持。

澳洲通膨節節高升，萵苣價格大漲300%，在主要城市，自疫情爆發以來，原已是天價的房價飆漲了25%。

洛威說：「雖然通膨率低於大多數其他發達經濟體，但仍超乎預期。」

他補充說，「與疫情相關的供應鏈中斷和烏克蘭戰爭等全球因素，是通膨上升的主要原因」，但「國內因素也扮演著重要角色」。

洛威說，國內勞動力市場緊張和洪水氾濫，導致通膨率升至5.1%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）迫使澳洲經濟陷入一代人以來的第一次衰退，而復甦之路走得並不順利。

洛威還警告說，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭推升能源和農產品價格，各界對全球前景感到擔憂。

澳洲央行說：「與新型冠狀病毒相關的不確定性也持續存在，尤其是中國的情勢變化。」（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族